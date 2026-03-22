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Il prof Luca Pani di Unimore confermato nel Comitato Scientifico di Human Technopole

Il prof Luca Pani di Unimore confermato nel Comitato Scientifico di Human Technopole

Per il docente dell’Università di Modena e Reggio Emilia la conferma per i prossimi 4 anni di un incarico di rilievo in una delle infrastrutture nazionali strategiche

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Il prof. Luca Pani, professore ordinario di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e professore di Psichiatria Clinica presso l’Università di Miami, proseguirà il proprio impegno nel Comitato Scientifico della Fondazione Human Technopole di Milano, istituto nazionale dedicato alla ricerca biomedica, alla genomica, alla scienza dei dati e allo sviluppo di infrastrutture condivise per la comunità scientifica.

“Accolgo la conferma per altri quattro anni di questo incarico con grande senso di responsabilità. Human Technopole sta assumendo un ruolo sempre più centrale come infrastruttura nazionale aperta, capace di mettere in relazione ricerca di base, genomica, medicina, intelligenza artificiale e trasferimento tecnologico. In questo contesto, il Comitato Scientifico è chiamato a garantire rigore, visione internazionale e coerenza strategica. I dati più recenti mostrano che Human Technopole ha ormai raggiunto una massa critica che può tradursi in impatto concreto per la ricerca italiana, per la medicina di precisione e per la competitività del Paese nei settori ad alta intensità di conoscenza” - commenta il prof. Pani.

Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo della Fondazione Human Technopole: nominato dal Consiglio di Sorveglianza, valuta i protocolli delle attività scientifiche in termini di qualità e di coerenza con i piani pluriennali dell’Istituto.
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Si tratta quindi di un presidio strategico, chiamato ad accompagnare la crescita di Human Technopole in una fase decisiva del suo consolidamento scientifico e istituzionale.

Human Technopole ha la missione di migliorare la vita umana e sviluppare tecnologie attraverso quattro direttrici fondamentali: promuovere ricerca d’avanguardia, offrire infrastrutture condivise alla comunità scientifica nazionale, sostenere la formazione avanzata e favorire il trasferimento tecnologico. Questa visione si traduce anche nelle cinque Piattaforme Nazionali dedicate a genomica, editing genomico e modelli di malattia, biologia strutturale, microscopia ottica, gestione e analisi dei dati. Il campus di MIND si estende oggi su 20.000 metri quadrati e prevede il completamento del South Building entro il 2028, nel quadro del Piano Strategico 2024–2028.


A confermare la rilevanza crescente di Human Technopole sono anche i numeri. Dal 2024 l’Istituto ha attivato oltre 14 nuove collaborazioni con università, ospedali e centri di ricerca, ha ottenuto 11 milioni di euro di finanziamenti internazionali esterni e ha registrato una presenza femminile del 54% nel personale. Sul fronte delle Piattaforme Nazionali, tra i bandi pilota chiusi a fine 2024 e l’intero 2025 Human Technopole ha ricevuto 430 domande di accesso, con 239 progetti ammessi e una crescita annua delle richieste del 147%.
Inoltre, l’Istituto dichiara oggi la capacità di supportare il sequenziamento dell’intero genoma su larga scala di almeno 10.000 campioni all’anno: un dato che ne rafforza il potenziale come hub nazionale per la medicina genomica e per la gestione avanzata dei dati biomedici.

La presenza del prof. Pani nel Comitato Scientifico rappresenta quindi non solo un riconoscimento del profilo internazionale del gruppo di Farmacologia di Unimore, maturato tra attività accademica, ricerca clinica, scienze regolatorie e innovazione, ma anche un segnale della crescente importanza di Human Technopole come piattaforma di connessione tra ricerca, salute, tecnologia e sviluppo. In questa prospettiva, il contributo di competenze capaci di integrare scienza, politica della salute e innovazione regolatoria sarà sempre più decisivo per accompagnare la prossima fase di crescita dell’Istituto e il suo posizionamento europeo e mondiale.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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