Al Novi Sad con droga da spacciare ed un coltello in tasca: denunciato

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo d’armi. Questi i termini della doppia denuncia arrivata nei confronti di un uomo originario del Senegal fermato ieri sera per un controllo al parco Novi Sad di Modena dai Carabinieri. L’uomo era stato visto aggirarsi in maniera sospetta nei pressi del Parco Novisad dalla Pattuglia dell’Esercito nell’ambito del progetto “Strade Sicure” che, una volta fermatolo, ha contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno portato il senegalese in caserma. A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish nonché di un coltello a serramanico, oltre a contante provento di spaccio, sequestrato dai Carabinieri