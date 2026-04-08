Segnalato con l'app Youpol, diciottenne arrestato: in casa nascondeva hashish

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino filippino di 18 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta in zona Crocetta a seguito di segnalazione tramite app YouPol di una verosimile attività di spaccio nei pressi di una abitazione in via Gramsci da parte di un giovane, di cui veniva fornita una precisa descrizione.

Gli agenti giunti sul luogo segnalato, hanno individuato e fermato per un controllo il 18enne, che si è mostrato da subito particolarmente agitato. Alla richiesta di fornire validi documenti attestanti la sua regolare presenza sul territorio, ha riferito di averli lasciati a casa.

Una volta arrivati presso la sua abitazione, il giovane ha consegnato agli agenti 10 grammi di hashish, che custodiva all’interno del cassetto di un mobile in camera da letto, oltre a materiale per il confezionamento e a un bilancino di precisione. Nella sua disponibilità, i poliziotti hanno rinvenuto anche la somma di 460 euro in banconote di diverso taglio, verosimile provento di spaccio.



Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata anche con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia Locale, il giovane ha riferito di detenere un ulteriore pannetto di hashish occultato nel vano contatori, risultato essere del peso di 100,43 grammi.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Al termine dell'istruttoria a cura della Divisione Anticrimine, il Questore di Modena ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.

