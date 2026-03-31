Sassuolo: droga nascosta fuori dalla scuola, scovata dal cane Ector

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, con il supporto della Polizia Locale e dell’unità cinofila “Ector”, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato non solo alla prevenzione e repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ma anche alla verifica del possesso di armi e oggetti atti ad offendere da parte dei più giovani.



Le attività hanno interessato l’area dell’istituto scolastico “Elsa Morante” di Sassuolo ed il terminal ferroviario collegato alle tratte per Modena e Reggio Emilia, luoghi particolarmente sensibili per l’elevata frequentazione giovanile.

Nel corso dei controlli, effettuati anche mediante l’impiego di metal detector e grazie al fiuto del cane antidroga, sono stati rinvenuti complessivamente circa 13 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish: circa 3 grammi nelle aree esterne adiacenti all’istituto scolastico e circa 10 grammi presso il terminal ferroviario di Sassuolo-Modena.

La sostanza, occultata da ignoti al fine di eludere eventuali controlli, è stata sottoposta a sequestro.

