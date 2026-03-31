Sospetto spacciatore, i cittadini chiamano la PL che trova droga

Un controllo attivato su segnalazione dei residenti ha portato all’individuazione di un uomo in possesso di sostanza stupefacente. È quanto avvenuto nella mattinata di sabato 28 marzo in zona San Faustino-Villaggio Giardino, dove la Polizia locale è intervenuta nell’ambito delle attività di presidio e monitoraggio del territorio.

Nel corso dell’intervento gli agenti hanno proceduto al controllo di tre persone presenti nell’area. Durante le verifiche, una di loro è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, risultata essere hashish e destinata a uso personale. Per l’uomo è scattato il sequestro della sostanza e la contestazione della violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 309 del 1990.







