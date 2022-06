Allarme siccità, Consorzio Burana: 'Prelievi idrici a giorni alterni'

Si è tenuto oggi presso la sede consortile di Modena, l’incontro con le Associazioni Professionali Agricole di Modena, Bologna, Ferrara e Mantova, alla presenza del Vice prefetto vicario di Modena Giulia Di Fiore, per illustrare e mettere in evidenza la situazione di crisi idrica del bacino idrografico del fiume Po, dai cui il Consorzio della Bonifica Burana deriva attraverso gli impianti Sabbioncello di Quingentole a Mantova e Pilastresi di Bondeno a Ferrara.'Pur con le difficoltà dovute alla grave situazione climatica, è garantito il prelievo e la distribuzione idrica presso il nodo idraulico Pilastresi - spiega in una nota il Consorzio Burana guidata da presidente Francesco Vincenzi -. Sono invece maggiormente problematici gli attingimenti d’acqua presso l’impianto Sabbioncello a Quingentole poiché le attuali quote idriche consentono solo il 25% della massima potenzialità dell’approvvigionamento, pertanto non sufficiente a soddisfare contemporaneamente la totalità delle richieste irrigue.