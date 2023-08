Alloggi per poliziotti: Siulp deluso dalla risposta della città

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













a parte pochi casi, a quanto pare molti proprietari preferiscono tenere le seconde (o terze) case vuote, piuttosto che accontentarsi di un affitto più basso, ma garantito dalla professione dell’inquilino: un poliziotto, cosi come un carabiniere, un finanziere eccetera, ha lo stipendio garantito, un contratto a tempo indeterminato e soprattutto non creerebbe problemi al proprietario.E allora le Forze dell’Ordine scappano da Modena, ma purtroppo scappano anche medici, infermieri, Vigili del Fuoco solo per citare le professioni d’aiuto: a questi dovremmo aggiungere insegnanti, impiegati ministeriali, dipendenti dei trasporti pubblici e via di seguito'.E' l'analisi dai toni amari tracciata dal Segretario Provinciale del Siulp di Modena Roberto Butelli a distanza di alcuni mesi dalla denuncia di un problema endemico e sentito a Modena come quello, appunto, della carenza di alloggi a canoni sostenibili per il personale delle forze dell'ordine. Un problema sentito da anni soprattutto dai professionisti che arrivano da altre zone d'Italia, ma che non ha mai avuto, così come è stato per il comparto universitario e sanitario, adeguate risposte in termini di politiche abitative. Capaci soprattutto di affrontare un tema fondante: quello dell'incrocio tra una grossa domanda di affitti a canoni calmierati da un lato e una grossa offerta di alloggi sfitti e non messi sul mercato dai privati proprietari dall'altro.

Proprietari che, per esempio, sempre più diffusamente preferiscono frazionare anche piccoli appartamenti in locali da affittare singolarmente a studenti o per affitti brevi. Rinunciando anche a determinate garanzie per avere un entrata anche di due o tre volte superiore.



'In tanti, tantissimi, - afferma Butelli - pretendono più sicurezza ma anche una migliore vivibilità della città e della provincia, così come pretendono un migliore funzionamento del sistema sanitario, della scuola o degli uffici pubblici, senza pensare che tante persone che svolgono tali funzioni provengono da altre città o altre regioni: per tutti loro il problema casa è in cima alla lista delle difficoltà che incontrano ed è per tale motivo che appena possono fuggono altrove. A volte bisognerebbe prendere esempio dai settori privati per capire come rendere più attrattiva e conveniente la vivibilità di una provincia: a Bologna, per esempio, l’azienda Coswell (L’Angelica, Bionsen, Biorepair) non riuscendo ad attrarre i dipendenti con la sola proposta salariale, paga la retta dell’asilo nido e il trasporto pubblico a chi decide di lavorare per loro o di rimanere in azienda. Chiaramente per il settore pubblico certe scelte sarebbero di non facile attuazione, ma pensiamo che potrebbero essere trovate forme di agevolazione per quei proprietari che affittano a Forze dell’Ordine, professioni d’aiuto e lavori di pubblica utilità, poiché ne trarrebbero vantaggio i lavoratori, i proprietari e di riflesso l’intera collettività'.



'Il Siulp, al contrario di coloro che manifestano in piazza poiché ritengono che la casa sia un diritto - conclude Butelli - ritiene invece che l’abitazione sia un bene prezioso e che, come tanti altri tasselli, incide sulla sicurezza di tutti, soprattutto in vista dei numerosi giovani che stanno entrando in Polizia e che sono destinati ad aumentare nel giro di pochi anni'.



Abitare sociale: nella nuova palazzina di via Forghieri a Modena 5 alloggi destinati alle forze dell'ordine



Sul tema è arrivata ieri la comunicazione del Comune di Modena sulla possibilità, da lunedì 7 agisto, di presentare domanda per partecipare al bando speciale per l’assegnazione in locazione a canone concordato degli alloggi di edilizia residenziale sociale situati nella nuova palazzina di “Abitare sociale” realizzata in via Forghieri (foto sopra), nella quale 5 dei 33 appartamenti saranno destinati alle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria) e saranno gestiti direttamente dalla Prefettura di Modena.