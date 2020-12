Alluvione: da Abitcoop contributo di 10mila euro a Nonantola

Abitcoop ha voluto testimoniare la propria vicinanza al territorio di Nonantola, in cui peraltro vivono parte dei suoi 19.000 soci, con una donazione di 10.000 euro, e un pensiero particolare sulla loro destinazione: “Ci farebbe molto piacere – ha spiegato Simona Arletti, presidente di Abitcoop (nella foto con il presidente Stefano Bonaccini, di recente in visita a Nonantola) – che la somma fosse destinata al ripristino della scuola di musica “Officine Musicali”, che da anni rappresenta un'eccellenza culturale nel panorama regionale ed è sempre stata fiore all’occhiello dell’offerta formativa per ragazzi e adulti della comunità di Nonantola. Sostenere la cultura in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo ci sembra il miglior modo per investire sulle nostre comunità”.

Oltre a questo contributo, in occasione del Natale la cooperativa ha voluto effettuare un’ulteriore donazione al Policlinico di Modena, dopo quella all’AUSL in occasione del lock-down, per manifestare la propria riconoscenza per l’enorme sforzo che la struttura sta compiendo dall’inizio dell’emergenza, e ha aderito all’iniziativa proposta dalla cooperativa sociale Gulliver che – visto il perdurare dell' isolamento dei suoi ospiti nelle RSA e nella CRA rispetto alle visite dei familiari – ha chiesto alle associate a Legacoop Estense un sostegno per dotare tutte le strutture degli strumenti tecnologici necessari per consentire ad ogni ospite di contattare i propri cari.