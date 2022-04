Rimozione amianto: irregolare il 10% dei cantieri modenesi ispezionati dall'Ausl

Sui 145 cantieri ispezionati nel 2021 dall'Ausl di Modena per verificare la presenza (vietata) di amianto, sono emersi 14 casi irregolari, pari a circa il 10%. A segnalarlo oggi la stessa azienda sanitaria, in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel 2019, secondo le direttive regionali, in provincia è stato istituito un ambulatorio dedicato agli ex lavoratori venuti a contatto con l'amianto durante la loro attività professionale, con dati tuttavia confortanti. L'incidenza in provincia di casi tumore maligno correlato all'esposizione con la sostanza è stata infatti nel periodo 2015-2019 pari a 3,1 casi ogni centomila abitanti per gli uomini e 1,0 casi per centomila abitanti per le donne, contro una media regionale di 3,9 e 1,1.A Modena però non si muore solo d'amianto, come segnala la Cisl Emilia centrale. L'anno scorso, spiega il sindacato, gli infortuni denunciati sono stati 13.829, in aumento del 15,2% rispetto al 2020 (12.005 infortuni). Quelli mortali sono stati 14 (24 nel 2020), compresi gli incidenti cosiddetti in itinere, cioè avvenuti nel tragitto casa-lavoro. In crescita infine le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19.Tra gennaio 2020 e marzo 2022 a Modena sono state 2.310 (1.708 donne e 602 uomini), di cui 11 con esito mortale. I decessi riguardano per un terzo il personale sanitario e assistenziale (medici, infermieri, operatori socio-sanitari). Un quadro di fronte al quale, per Domenico Chiatto della Cisl Emilia centrale bisogna 'rimettere al primo posto la tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro, che viene prima della produzione e del fatturato'. Oltre a maggiori investimenti sulla formazione alla sicurezza, per la Cisl, 'i lavoratori e i loro rappresentanti per la sicurezza (rls) devono poter partecipare all'organizzazione ed essere coinvolti nell'attribuzione dei carichi di lavoro, nella gestione degli orari e della postazioni lavorative'. Infine 'insistiamo sulla nostra proposta di istituire una 'patente a punti' per gli imprenditori, qualificando quelli in regola e sanzionando quelli che commettono gravi violazioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro', conclude Chiatto.