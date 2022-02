Aperitivo no Green Pass in piazza Grande: 40 sanzionati e 5 deferiti

Se in analoghe iniziative in altri comuni della provincia non sono fioccate multe, a Modena, in piazza Grande, sì. A confermarlo, in serata, in relazione all'iniziativa 'Aperitivo no Green pass' che si è svolto nel pomeriggio, la Questura di Modena. 'I promotori, al momento 5 persone, sono stati deferiti per violazione dell’ordinanza prefettizia interdittiva emessa in costanza di emergenza covid tuttora vigente, e per le contravvenzioni al TULPS connesse. Tra questi, presente l’attivista che aveva divulgato l’evento sui social negli scorsi giorni e che, dopo essere stata diffidata dalla Questura, si era affrettata a comunicare di aver revocato la manifestazione e di aver rimosso le relative locandine dai siti.Sanzionati per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza - sprovviste di mascherina - 40 persone presenti in piazza'. Le contestazioni che hanno portato ai deferimenti, oltreNel video, le immagini di Piazza Grande nella diretta de La Pressa , le contestazioni nel momento dell'identificazione delle persone presenti, ed il racconto della persona finita a terra che diversi testimoni affermano essere stata spinta da un operatore dell'informazione presente