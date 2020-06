So 500mila in 24 ore le persone che avrebbero scaricato la app Immuni per il tracciamento del coronavirus. Ad annunciarlo è stata la ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, ieri, al TG1, in risposta indiretta anche alle polemiche sia nel merito del funzionamento della app, sia nei tempi dell'applicazione.



I social si dividono tra entusiasti, complottisti e moderatori paladini del buon senso che criticano gli uni e gli altri, per le loro teorie.



Per Immuni, il governo italiano si avvale di una licenza perpetua e irrevocabile su tutto il codice, le grafiche, i testi e la documentazione concessa a titolo gratuito da Bending Spoons S.p.A. Sotto il coordinamento del Ministero della Salute e con il supporto del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, lavorano al progetto le societa’ a controllo pubblico SoGEI S.p.A. e PagoPA S.p.A. insieme a Bending Spoons S.p.A., che continua a fornire un servizio di documentazione, design e sviluppo software, sempre a titolo completamente gratuito e senza autorita’ decisionale o accesso ai dati degli utenti”, e’ la risposta.

LA RISERVATEZZA DEI DATI

In nessun caso i tuoi dati verranno venduti o usati per qualsivoglia scopo commerciale, inclusa la profilazione a fini pubblicitari. Il progetto non ha alcun fine di lucro, ma nasce unicamente per aiutare a far fronte all’epidemia. Non e’ esclusa la condivisione di dati al fine di favorire la ricerca scientifica, ma solo previa completa anonimizzazione e aggregazione degli stessi



L’app non raccoglie alcun dato che consentirebbe di risalire alla tua identita’. Per esempio, non ti chiede e non e’ in grado di ottenere il tuo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o indirizzo email. L’app non raccoglie alcun dato di geolocalizzazione, inclusi i dati del GPS. I tuoi spostamenti non sono tracciati in alcun modo. Il codice Bluetooth Low Energy trasmesso dall’app e’ generato in maniera casuale e non contiene alcuna informazione riguardo al tuo smartphone, ne’ su di te. Inoltre, questo codice cambia svariate volte ogni ora, per tutelare ancora meglio la tua privacy. I dati salvati sul tuo smartphone sono cifrati. Le connessioni tra l’app e il server sono cifrate. Tutti i dati, siano essi salvati sul dispositivo o sul server, saranno cancellati non appena non saranno piu’ necessari e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020. È il Ministero della Salute il soggetto che raccoglie i tuoi dati. I dati verranno usati solo per contenere l’epidemia del COVID-19 o per la ricerca scientifica. I dati sono salvati su server in Italia e gestiti da soggetti pubblici”.



La app non si scarica con un link via mail. Chi riceve una mail con un link sta ricevendo un virus