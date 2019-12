Auguri di Natale, il sindaco incontra i preti modenesi

Si è aperto davanti al presepe storico collocato nella Sala del Fuoco, nella cornice del grande camino, il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri di Natale tra il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e una rappresentanza dei parroci dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola che si è svolto oggi a Palazzo comunale.

L’incontro è stato l’occasione per un dialogo e un confronto aperto “per l’obiettivo condiviso del bene comune della città, nel rispetto dei ruoli e dei compiti di ciascuno”, come hanno sottolineato sia il sindaco che il vicario generale monsignor Giuliano Gazzetti. Il sindaco ha quindi ringraziato i parroci “per l’impegno a favore della comunità” e per il prezioso lavoro di coesione sociale svolto dalla Chiesa modenese “un punto di riferimento certo per la città”, ricordando anche la solidarietà concreta che parrocchie e Caritas hanno attivato a sostegno dell’Albania colpita dal terremoto alla quale ha aderito anche il Comune.

Insieme al vicario generale don Gazzetti, all’incontro hanno partecipato monsignor Luigi Biagini, parroco di Sant’Agnese, don Franco Borsari della Madonnina, don Paolo Notari di Sant’Agostino e San Barnaba, don Baguslaw Kulesza di Santa Teresa, don Stefano Andreotti di Santa Rita, don Andrea Garuti di Santa Caterina, don Thomas Binu di Albareto, don Tommaso Fraczek di Cognento e Cittanova, padre Pietro Rota, nuovo parroco di Sant’Antonio di Padova in Cittadella, don Marco Bazzani dell’Ufficio Comunicazioni sociali e collaboratore a Sant’Agnese.

Ai parroci intervenuti è stata donata una copia del volume “Le chiese e la sinagoga di Modena”, curato dai Musei civici in collaborazione con l’Ufficio Beni culturali ecclesiastici.