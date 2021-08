Aumento ricoveri, al Policlinico riapre l'hub di terapia intensiva

Sono in costante aumento i ricoveri nell'Azienda Ospedaliero - Universitaria collegati al Covid. Oggi sono 32, due dei quali in terapia intensiva, tutti al Policlinico, dove pertanto è stato riattivato l’Hub Covid. Lo si evince dal bollettino settimanale contenente le principali attività organizzative e sanitarie dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena.L’età media dei pazienti ricoverati è di circa 55 anni, più bassa rispetto a quella della settimana scorsa, ma va tenuto presente che una parte dei ricoveri sono stati programmati per altre ragioni non legate al Covid e il tampone effettuato all’ingresso dell’ospedale ha evidenziato la positività.Dato provinciale. Da marzo 2021 al 5 agosto, nella nostra provincia sono stati riscontarti 1218 ceppi virali varianti e tra questi 941 sono i ceppi di variante indiana corrispondente al 77.3%, 143 sono i ceppi di variante inglese corrispondente al 11.8%, 102 i ceppi di variante brasiliana corrispondente al 8.3%, 4 i ceppi di variante colombiana corrispondente al 0.3%, 4 i ceppi di variante nigeriana corrispondenti al 0.3% e 24 i ceppi lineage B.1.1.420 corrispondente al 2%.Dal mese di giugno non sono più stati riscontrati ceppi virali non variante e dal 28 luglio ad oggi nessuna altra variante, oltre all’inglese (n.2/0.5%) e all’indiana delta (n. 442/99.5%), è stata riscontrata.Per quanto riguarda lo studio di prevalenza nazionale sulle varianti promosso dall’ISS che vede impegnati tutti i laboratori regionali, il sequenziamento genomico condotto dall’IZSLER di Parma sui 17 tamponi nuovi positivi del giorno 20 luglio ha evidenziato la presenza della sola variante indiana delta (100%).