Modena, il Pd: 'Il Prefetto ha scelto di varare le zone rosse, ma serve aumento organici'
'Quotidiana assenza di un governo che si sta dimostrando totalmente disinteressato alla sicurezza dei nostri concittadini'
'Questa misura, che prevede il divieto di stazionamento e l’allontanamento, fuori dalla zona rossa, di soggetti segnalati per condotte penalmente rilevanti e atteggiamenti aggressivi - hanno commentato Lenzini e Manicardi - servirà quindi grande attenzione affinché l'effetto non sia di spostamento del problema in altre zone della città. Stante le mancanze del governo nel garantire la sicurezza a Modena, certificate dalle continue promesse non mantenute rispetto all’elevazione della nostra Questura in fascia A e al mancato rinnovo del Patto Modena Sicura vogliamo ringraziare tutte le forze dell'ordine per il lavoro quotidiano svolto al servizio dei cittadini e ribadire l’importanza del lavoro e
'E' urgente infine che il governo dia una risposta celere, dopo settimane di attesa, al Comune di Modena in merito al rinnovo del Patto Modena Città Sicura - affermano - che testimonia come la nostra sia stata tra le prime città italiane a volere un patto con lo Stato in cui, mettendo proprie risorse, competenze e strumentazioni, si integra il lavoro che lo Stato deve fare in ogni territorio. Tema non di poco conto per un territorio come quello di Modena che sta vivendo sulla propria pelle la quotidiana assenza di un governo - concludono Lenzini e Manicardi - che si sta dimostrando totalmente disinteressato alla sicurezza dei nostri concittadini'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'
Modena, Bignardi (Pd): 'La polizia locale? Sta alle forze dell’ordine come l’infermiere sta al medico'
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli
Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena
Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra
Trasporto pubblico, dal convegno UIL scossa alla Regione: 'Sulla società unica servono fatti'
Inveisce sulla ex allo Street Parade e vìola il divieto di avvicinamento: arrestato
La GDF alla Fondazione Modena: 850mila euro dirottati da dipendente su conti di gioco
Modena, economia in affanno, e popolazione sempre più vecchia e inattiva