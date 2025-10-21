Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il Pd: 'Il Prefetto ha scelto di varare le zone rosse, ma serve aumento organici'

'Quotidiana assenza di un governo che si sta dimostrando totalmente disinteressato alla sicurezza dei nostri concittadini'

'Le zone rosse sono uno strumento messo a disposizione del Prefetto e se gli elementi, anche di carattere investigativo, lo hanno portato a imporre in diverse aree nei pressi del centro di Modena non possiamo che sostenere la decisione. Al contrario della destra che pensa che basti imporre le zone rosse per risolvere tutti i problemi di sicurezza della città riteniamo che se questa scelta non verrà accompagnata dall'aumento degli organici, che chiediamo da anni non sortirà gli effetti desiderati'. Lo afferma il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini e il responsabile Sicurezza della segreteria cittadina Stefano Manicardi.
'Questa misura, che prevede il divieto di stazionamento e l’allontanamento, fuori dalla zona rossa, di soggetti segnalati per condotte penalmente rilevanti e atteggiamenti aggressivi - hanno commentato Lenzini e Manicardi - servirà quindi grande attenzione affinché l'effetto non sia di spostamento del problema in altre zone della città. Stante le mancanze del governo nel garantire la sicurezza a Modena, certificate dalle continue promesse non mantenute rispetto all’elevazione della nostra Questura in fascia A e al mancato rinnovo del Patto Modena Sicura vogliamo ringraziare tutte le forze dell'ordine per il lavoro quotidiano svolto al servizio dei cittadini e ribadire l’importanza del lavoro e
delle competenze messe in campo dalla Polizia Locale per i quotidiani sforzi a garanzia della sicurezza dei modenesi'.
'E' urgente infine che il governo dia una risposta celere, dopo settimane di attesa, al Comune di Modena in merito al rinnovo del Patto Modena Città Sicura - affermano - che testimonia come la nostra sia stata tra le prime città italiane a volere un patto con lo Stato in cui, mettendo proprie risorse, competenze e strumentazioni, si integra il lavoro che lo Stato deve fare in ogni territorio. Tema non di poco conto per un territorio come quello di Modena che sta vivendo sulla propria pelle la quotidiana assenza di un governo - concludono Lenzini e Manicardi - che si sta dimostrando totalmente disinteressato alla sicurezza dei nostri concittadini'.
