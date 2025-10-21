Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'

Sicurezza a Modena, prefetto e sindaco individuano macroaree sensibili con 'divieto di stazionamento'

Il provvedimento che sarà emanato dal Prefetto, avrà la durata di tre mesi, al termine dei quali si procederà ad una valutazione dell’efficacia delle misure

Nel pomeriggio di ieri si è svolta, presieduta dal Prefetto di Modena, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato il sindaco Mezzetti ed i vertici delle Forze dell’Ordine. L’incontro è stato dedicato, in primo luogo, ad una valutazione dei risultati delle attività di polizia che hanno visto, durante il fine settimana, una rilevante intensificazione dei servizi nella zona del centro cittadino.
'Si è convenuto di adottare, in determinate aree a maggior rischio, un apposito provvedimento che preveda il divieto di stazionamento ed il conseguente allontanamento dei soggetti segnalati per condotte penalmente rilevanti e che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando pericolo concreto per la sicurezza pubblica - fa sapere la prefettura -. In tal senso, sono state già individuate, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai cittadini, le macroaree della città ritenute maggiormente “sensibili”, quali i parchi e le zone adiacenti alle stazioni ferroviaria e delle autocorriere. Il provvedimento, che, a breve, sarà emanato dal Prefetto, avrà la durata di tre mesi, al termine dei quali si procederà ad una valutazione dell’efficacia delle misure attivate. Lo strumento è volto a completare una cornice di sicurezza che assicuri sempre più efficaci misure di contrasto alla criminalità diffusa, consentendo la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini'.

