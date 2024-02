'Bandiere battaglione Azov e striscioni solidarietà Azovstal in piazza a Modena? Chi fa polemiche non conosce'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ieri abbiamo dato conto, anche con immagini della manifestazione organizzata in centro a Modena, con corteo in via Emilia e con canti e preghiere in piazza Matteotti, dalla Comunità Ucraina di Modena. Tra le tante bandiere ucraine e tra i tanti messaggi di pace e di ringraziamento all'Italia per il sostegno militare e civile all'Ucraina, evidente anche la presenza di alcuni manifestanti con bandiere, usate anche come coprispalle, del battaglione Azov, e di striscioni di solidarietà ai difensori nell'acciaieria Azovstal, ritenuto ultimo bastione di resistenza nella strategica città portuale di Mariupol. Di seguito la risposta che ci è stato chiesto di riportare in forma integrale.



'Le polemiche vengono generate purtroppo per mancanza di conoscenza. Per me è molto importante chiarire questo punto. Questo tema purtroppo viene molto spesso usato in modi sbagliati. Azovstal per gli ucraini è un simbolo della resistenza.

Quando parliamo di difensori di Azovstal parliamo di varie Brigate delle forze armate ucraine che hanno difeso la città di Mariupol, città che è stata rasa al suolo dall'esercito russo.

Molti di questi difensori si trovano ancora nelle mani del nemico che continua a fare processi farsa con accuse assurde. Ci sono i medici e ci sono donne. Noi non riusciamo a stare in silenzio quando ancora tanti nostri connazionali continuano a subire maltrattamenti e torture solo perché stavano difendendo il proprio paese, le proprie case, i propri figli, i propri genitori e le proprie sorelle. Sono sicura che chiunque di voi, che richiama la giustizia, avrebbe fatto altrettanto. Non avreste mai lasciato i vostri fratelli a soffrire'

Comunità Ucraina di Modena