Blitz alle Costellazioni, trovata droga, due arresti

Dalle prime ore del pomeriggio, la Compagnia Carabinieri di Modena, il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna e gli Agenti della Polizia Locale di Modena hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona sud della città, nei pressi e all’interno di un residence in via delle costellazioni.

Il servizio, al quale ha partecipato anche l’Unità Cinofila – con il cane Pit – in forza al Nucleo Problematiche del Territorio della Polizia Locale, ha consentito di approfondire gli accertamenti in alcune camere del residence, in tre delle quali sono state rinvenute e sequestrate cocaina e hashish.

Il servizio è proseguito per tutto il pomeriggio nella zona sud-ovest del capoluogo, ove sono stati eseguiti numerosi posti di controllo per la verifica della regolare circolazione stradale, con particolare attenzione alla viabilità urbana principale, in entrambi i sensi di marcia.





A conclusione del servizio, due persone, un 24 e un 28enne, entrambi irregolari nel territorio nazionale, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una terza persona è stata denunciata in stato di libertà per il medesimo reato e un giovane è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, poiché trovato il possesso di hashish.

Il servizio rientra nelle attività predisposte in coordinamento con la Prefettura di Modena, in piena attuazione del Patto Modena Sicura