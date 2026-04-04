Evade dalla comunità, coinvolto in incidente e arrestato

Fin dalle prime verifiche, tuttavia, la dinamica dell’incidente ha sollevato elementi di incertezza. Le condizioni della strada, le tracce rilevate e le dichiarazioni raccolte non risultavano del tutto coerenti, spingendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti. È così emerso che il giovane era ospite di una comunità situata nelle vicinanze del luogo del sinistro. Dalla struttura è stato accertato che l’uomo si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e che, già nel corso del pomeriggio, si era allontanato senza autorizzazione, manifestando anche comportamenti autolesivi.
Trasportato all’ospedale di Modena, l'uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.
L’uomo, cittadino straniero privo di documenti, è stato quindi accompagnato presso il Comando di via Galilei per le operazioni di identificazione tramite fotosegnalamento. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione delle norme che regolano la permanenza degli stranieri sul territorio nazionale. Nella mattinata successiva l’arresto è stato convalidato dal giudice nell’ambito del rito direttissimo. Contestualmente è stata ripristinata la misura alternativa alla detenzione in carcere, con il ritorno dell’uomo nella stessa comunità dalla quale si era allontanato.