Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Evade dalla comunità, coinvolto in incidente e arrestato

Evade dalla comunità, coinvolto in incidente e arrestato

Gli accertamenti della Polizia Locale, intervenuta sul sinistro, hanno rilevato la situazione anomala. Sui trent'anni, straniero, privo di documenti, stava scontando gli arresti domiciliari presso una struttura a Modena, dove è stato nuovamente condotto per scontare gli arresti aggravati dall'evasione

2 minuti di lettura
Un intervento per un incidente stradale ha portato alla scoperta di un’evasione dagli arresti domiciliari e all’arresto del protagonista della vicenda. È accaduto nella prima serata di giovedì 2 aprile, quando la Polizia locale di Modena è intervenuta nella prima periferia cittadina a seguito della segnalazione di un sinistro con feriti. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato il personale sanitario già impegnato a prestare soccorso a un uomo sui trent’anni, rimasto coinvolto nell’investimento da parte di un’autovettura in transito. Le condizioni del giovane sono apparse subito non gravi e le lesioni sono state successivamente giudicate lievi.
Fin dalle prime verifiche, tuttavia, la dinamica dell’incidente ha sollevato elementi di incertezza. Le condizioni della strada, le tracce rilevate e le dichiarazioni raccolte non risultavano del tutto coerenti, spingendo gli operatori ad approfondire gli accertamenti. È così emerso che il giovane era ospite di una comunità situata nelle vicinanze del luogo del sinistro. Dalla struttura è stato accertato che l’uomo si trovava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e che, già nel corso del pomeriggio, si era allontanato senza autorizzazione, manifestando anche comportamenti autolesivi.
Trasportato all’ospedale di Modena, l'uomo è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nel frattempo, acquisita la documentazione relativa alla misura restrittiva in atto, gli agenti hanno proceduto al suo arresto per evasione.
L’uomo, cittadino straniero privo di documenti, è stato quindi accompagnato presso il Comando di via Galilei per le operazioni di identificazione tramite fotosegnalamento. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione delle norme che regolano la permanenza degli stranieri sul territorio nazionale. Nella mattinata successiva l’arresto è stato convalidato dal giudice nell’ambito del rito direttissimo. Contestualmente è stata ripristinata la misura alternativa alla detenzione in carcere, con il ritorno dell’uomo nella stessa comunità dalla quale si era allontanato.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, il drone vescovile

Modena, il drone vescovile

Quella sera del 5 aprile del 1912 quando nacque il Modena Calcio...

Quella sera del 5 aprile del 1912 quando nacque il Modena Calcio...

Il Modena si prepara alla sfida di Pasquetta a Bari

Il Modena si prepara alla sfida di Pasquetta a Bari

Modena, Mezzetti attacca il Governo: 'Intervento Pnrr a rischio definanziamento'. Ma il Ministro Foti rassicura

Modena, Mezzetti attacca il Governo: 'Intervento Pnrr a rischio definanziamento'. Ma il Ministro Foti rassicura

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Pasqua in provincia: gli appuntamenti fuori Modena

Pasqua in provincia: gli appuntamenti fuori Modena

Articoli più Letti Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Straziante lutto per il Modena calcio: è morta a 10 anni la piccola Nina Rivetti

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Biagio Passaro: 'Ricorrerò alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Al referendum voterò Sì'

Biagio Passaro: 'Ricorrerò alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Al referendum voterò Sì'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, manutenzione orologi storici in Comune: nuovo incarico da 5mila euro a Zaccarelli

Modena, manutenzione orologi storici in Comune: nuovo incarico da 5mila euro a Zaccarelli

Cittadini in azione contro lo 'scassinatore' seriale di auto

Cittadini in azione contro lo 'scassinatore' seriale di auto

Rinnovo contratto scuola: tutti gli aumenti e le novità settore per settore

Rinnovo contratto scuola: tutti gli aumenti e le novità settore per settore

Ancora appartamenti occupati: nuovo intervento dei carabinieri in via Montefiorino

Ancora appartamenti occupati: nuovo intervento dei carabinieri in via Montefiorino