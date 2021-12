Bonaccini si vaccina ancora: dal torso nudo all'infermiera senza guanti

'Non c’è due senza tre: vaccinato'. Ieri il presidente della Regione Emilia Romagna si è sottoposto alla terza dose di vaccino e ha commentato in questo modo sul suo profilo Facebook. La prima dose Stefano Bonaccini l'aveva fatta il 10 giugno, con la famosa fotografia a torso nudo , poi il 16 luglio aveva poi fatto la seconda ( qui ). Ricordiamo che Bonaccini si era ammalato di Covid a novembre 2020.Ieri il presidente della Regione ha dunque postato appunto il terzo scatto su Facebook e molti utenti hanno sottolineato come l'infermiera non fosse provvisto di guanti al momento della iniezione. Un presidio sanitario utilizzato sempre al momento delle inoculazioni, come le migliaia di foto scattate in questi mesi dimostrano.