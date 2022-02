Cantante 40enne Ermal Meta ha il Covid: 'Tre dosi, ma sono stato male'

Il cantautore 40enne Ermal Meta è risultato positivo al Covid. A dirlo è stato oggi lo stesso cantante con un post sui social: 'Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid e sono stato abbastanza male'. Ermal Meta ha anche pubblicato la foto con i risultati dei test che certificano la sua positività al Covid. 'Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto'.

