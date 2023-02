Caos rifiuti, immondizia indifferenziata pure nelle campane per vetro

L'immondizia indifferenziata non solo è stata ammassata accanto ai bidoni per carta e plastica, ma addirittura in diversi - ovviamente sbagliando ma in preda alla disperazione - hanno gettato l'indifferenziato dentro alla campana per la raccolta del vetro riempiendola. Una situazione che appare decisamente fuori controllo ed è ovvio che i sette spazzini di quartiere introdotti da Hera non possono rappresentare una risposta sufficiente.