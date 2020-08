Carabinieri Modena: Alessandro De Palma nuovo Comandante NORM

Avvicendamenti di Ufficiali al Comando Provinciale Carabinieri di Modena. Da oggi, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena (NORM), ha un nuovo Comandante. Il tenente Alessandro De Palma, da questa mattina ha assunto il Comando del NORM della Compagnia in sostituzione del Capitano Francesca Romana Fiorentini, quest’ultima destinata a comandare la Compagnia Carabinieri di Gardone Val Trompia (BS).Il Comandante Provinciale Carabinieri di Modena, Col. Marco Pucciatti, in un incontro con gli Ufficiali e militari del Comando, ha salutato e ringraziato il Cap. Francesca Romana Fiorentini per l’impegno profuso nelle attività di servizio svolte alle dipendenze del Comando Provinciale di Modena dall’agosto 2018, augurandole sempre maggiori soddisfazioni professionali.Alessandro De Palma, classe ’93, che ha frequentato la Nunziatella e i regolari corsi d’Accademia, originario della provincia di Benevento, coniugato e con una figlia, è stato Comandante di Plotone presso il IV Battaglione Carabinieri Veneto dal settembre 2017 allo stesso mese del 2018, e successivamente in servizio presso il V Reggimento Carabinieri Emilia Romagna. Il benvenuto e l’augurio di buon lavoro gli è stato rivolto Comandante Provinciale, Col. Marco Pucciatti e dai Carabinieri del Comando di Via Pico della Mirandola.