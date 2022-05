Cispadana e Bretella CS, da Modena esposto alla Commissione Europea

Nuovo esposto, alla Commissione Europea, 'contro le procedure pensate' per la realizzazione delle nuove autostrade in Emilia-Romagna, la bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana, e contro il rinnovo della concessione dell'A22. Sono tutti progetti che 'violano palesemente il principio europeo di libera concorrenza'.



Lo annunciano i comitati 'No Bretella Cs-Sì Mobilità Sostenibile' e 'No Cispadana Autostradale', insieme con le varie associazioni e altri comitati che li sostengono. I dettagli dell'esposto saranno esplicitati in una conferenza stampa in programma venerdì alle 11, allo Spazio Nuovo di via IV Novembre a Modena.

Le motivazioni saranno illustrate dall'avvocato Mauro Sentimenti, nell'ambito del 'quadro programmatico-istituzionale, climatico, ambientale, trasportistico' di riferimento.



Ma non è l'unica novità di questi giorni. L'amministrazione comunale di Mirandola rende noto a sua volta di aver inoltrato ad 'Autostrada Regionale Cispadana spa' una richiesta di accesso al piano economico-finanziario iniziale dell'opera, allegato al progetto dell'opera stessa, 'ed al successivo documento' inviato alla Regione il 18 novembre 2020.

'Si fa inoltre richiesta- si legge nell'atto del Comune guidato dal centrodestra- di poter conoscere lo scenario esposto nella successiva lettera, del 22 gennaio 2021, inviata alla Regione Emilia-Romagna, nella quale veniva richiesto di 'concludere, entro e non oltre il mese di marzo dell'anno corrente, la fase di condivisione dello scenario che consente l'equilibrio del Piano economico finanziario, tenendo conto del parametro condiviso relativo al costo dell'opera'.