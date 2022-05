Controlli in cantieri edili: irregolarità in 4 ditte su 10

Assenza dei piani operativi di sicurezza, non conforme collocazione dei ponteggi, con conseguenti correlati rischi di caduta nel vuoto. apparati di sollevamento non corrispondente ai requisiti di sicurezza.L'elenco delle irregolarità riscontrate dai Carabinieri del comando provinciale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro è lungo e riguarda quattro ditte su sei controllate in una sola giornata, il 18 maggio scorso.A seguito di tali irregolarità dieci persone sono state denunciate e sanzionati per oltre 43 mila euro. Tra questi compaiono anche due coordinatori della sicurezza dei cantieri ispezionati. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 10.000 Euro e ammende per 33.000 Euro.