'Controllo green pass in ospedale, fardello sulle spalle di medici'

A seguito della segnalazione giunta a livello nazionale a Fnomceo da Anaao-Assomed apprendiamocon stupore il verificarsi di un fenomeno che sembrerebbe diffuso in alcune strutture sanitarie delnostro Paese. Dal 15 ottobre i medici ospedalieri risulterebbero deputati al controllo dei greenpass dei loro colleghi e a redigere i relativi verbali. Giungono anche da Modena segnalazioni dicolleghi coinvolti in questo tipo di attività in ospedali e case di cura. Personale medico che,peraltro, dovrebbe essere tutto, da tempo, vaccinato e già sottoposto alle opportune verifiche atal fine. A segnalare il fenomeno una nota dell'Ordine dei medici di Modena“Ritengo veramente assurdo che i medici debbano fare i controllori nei confronti di colleghi cheper legge, dovrebbero essere tutti vaccinati. Il controllo della validità dei green pass sia affidato alpersonale amministrativo' - afferma il. 'I medici non possono sottrarre tempo all’esercizio della professione e alla cura dei pazienti”.“Veniamo da anni in cui i medici ospedalieri lavorano sotto organico, a causa del blocco delturnover e alla carenza di risorse umane disponibili. Spesso le ferie e i riposi sono stati negati oinevasi in nome di quel senso del dovere che li contraddistingue e che merita rispetto e onore –continua il presidente- Non si possono chiedere adempimenti inappropriati che distolgano iprofessionisti dall’attenzione clinica e diagnostica. Il Covid ha triplicato i carichi di lavoro, haallungato le liste d’attesa per visite, interventi e diagnosi sulle altre patologie”.“Questo nuovo e inappropriato compito dei medici che li investe del fardello della medicinaamministrativa– conclude laarrivain un momento in cui nelle strutture ospedaliere si sta progressivamente tornando alla normalitàcon la ripresa di tutte le attività di carattere diagnostico e chirurgico che occupano i medici oltre allavoro quotidiano di reparto. I medici devono assolutamente dare priorità ai pazienti e non esserecostretti ad esercitare “abusivamente” la professione di amministrativo. Tutelare la professione dichi esercita questo mestiere significa anche salvaguardarne la dignità dopo che per quasi 20 mesihanno lottato giorno e notte contro un virus che ha sconvolto la vita dei cittadini della nostraprovincia”.