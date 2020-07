Coronavirus, 33 nuovi casi in Emilia Romagna. A Modena 9 contagiati

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.555 casi di positività, 33 in più rispetto a ieri, di cui 21 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi, quasi il 70% complessivamente e la totalità degli asintomatici, sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero.

Azione di controllo che nella provincia di Modena ha portato all’individuazione di 7 dei 9 nuovi casi di oggi: uno riconducibile allo screening regionale avviato nella macellazione, uno relativo a uno straniero di rientro in Italia, due nuovi contagi legati al cosiddetto focolaio di Riccione (dove una giovane modenese risultata poi positiva aveva trascorso le vacanze insieme ad alcuni amici), un altro caso legato al tampone pre-dimissioni da una struttura accreditata e due isolati grazie al contact tracing di casi già noti (di cui uno contatto di una persona di un’altra regione).

I tamponi effettuati da ieri sono 4.828, per un totale di 617.813. A questi si aggiungono anche 1.129 test sierologici. I guariti salgono a 23.814 (+21): l’81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.456 (12 in più rispetto a ieri).

Non si registra nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.375 (+10). Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, salgono a 77 (+2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.596 a Piacenza (+4), 3.762 a Parma (+3, di cui un sintomatico), 5.084 a Reggio Emilia (+4, di cui 2 sintomatico), 4.112 a Modena (+9 di cui 3 sintomatici), 5.244 a Bologna (+7, di cui 2 sintomatici); 425 a Imola (invariato), 1.081 a Ferrara (invariato); 1.150 a Ravenna (+2), 992 a Forlì (invariato), 829 a Cesena (invariato) e 2.280 a Rimini (+4, tutti sintomatici).