Coronavirus, è urgente ridurre presenze in centri anziani

'Riduciamo le presenze nei centri anziani. Perche' la gran parte delle persone che hanno bisogno di terapie intensiva sono sopra i 65 anni'. Lo ha detto Sergio Venturi durante la diretta sul coronavirus della Regione Emilia-Romagna. Per Venturi, piu' in generale, bisogna 'ridurre i contatti sociali, e' la cosa che puo' aiutarci a ridurre' il numero dei contagi.



'Lo dico facendo parte della categoria, avendo più di 65 anni. Il momento della socialita' si prende una pausa. Il mio suggerimento è facciamo in modo che riduciamo le presenze nei centri anziani'. Lo ha detto Sergio Venturi ai giornalisti collegati su Facebook per il punto sull'emergenza coronavirus. 'Abbiamo notato che il dinamismo degli anziani ha favorito il fatto che la gran parte dei pazienti che hanno bisogno di ricoveri in terapia intensiva hanno oltre 65 anni', ha spiegato Venturi. 'Se si riduce la presenza sociale, ci si ammala di meno.

Facciamo questo sacrificio. Per qualche settimana diamo meno tregua al virus e un po' di più agli ospedali', ha aggiunto l'ex assessore. Venturi ha poi fatto l'esempio delle case protette per anziani, dove 'nessuno si è ammalato'.