Covid, 263 contagi a Modena e 11 ricoveri

In provincia di Modena, su 263 nuovi positivi, i sintomatici sono 69; 7 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; 1 attraverso i test per categoria; per 176 è ancora in corso l'indagine epidemiologica. Di questi 252 sono in isolamento domiciliare e 11 ricoverati (nessuno in terapia intensiva).



Ecco dove si sono verificati i nuovi casi:

Bastiglia 2

Bomporto 2

Campogalliano 5

Camposanto 1

Carpi 39

Castelfranco 9

Castelnuovo 5

Castelvetro 3

Cavezzo 1

Concordia 4

Finale Emilia 7

Fiorano 7

Formigine 19

Frassinoro 1

Guiglia 2

Maranello 5

Marano 3

Mirandola 7

Modena 60

Montefiorino 1

Montese 6

Formigine 19

Frassinoro 1

Guiglia 2

Maranello 5

Marano 3

Mirandola 7

Modena 60

Montefiorino 1

Montese 6

Nonantola 5

Novi 1

Pavullo 9

Pievepelago 2

Ravarino 1

San Felice 2

San Prospero 2

Sassuolo 12

Savignano 6

Serramazzoni 4

Soliera 7

Spilamberto 4

Vignola 3

Zocca 3

fuori provincia 13