Covid, a Modena ricoveri stabili, terapie intensive quasi vuote

Sono 34 i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi in Azienda Ospedaliero - Universitaria, tutti al Policlinico, 3 dei quali in terapia intensiva e, 4 in semi-intensiva, ma di questi sono 23 i pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 11 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid è 66,6 anni. 'Come avviene da qualche settimana, tra i pazienti ricoverati è aumentata la percentuale di quelli vaccinati che oggi supera la metà', sottolinea l'azienda specificando che 'si tratta di un risultato prevedibile, considerando che ormai l'alta percentuale di vaccinati tra la popolazione'.I pazienti vaccinati sono i più anziani (l’età media è 72,6, contro i 60,77 dei non vaccinati) e hanno condizioni di fragilitàL’età media dei pazienti ricoverati tra Terapia Intensiva e Semi-intensiva è 58,7 anni. I tre pazienti vaccinati hanno un’età media di 67,6 anni e condizioni di fragilità pregressa. 52 anni è invece l’età media dei quattro pazienti non vaccinati ricoverati tra Intensiva e Semi-Intensiva.