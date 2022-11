Covid, bollettino settimanale: in Emilia Romagna 58 morti in 7 giorni

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 1.999.904 casi di positività, 18.127 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 83.457 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 34.552 molecolari e 48.905 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21,7%.Questi i dati relativi alla settimana dall’11 al 17 novembre.In Emilia-Romagna è possibile continuare a consultare i dati giornalieri relativi all’andamento dell’epidemia grazie al sito messo a punto dalla Regione , aggiornato ogni giorno alle ore 15.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 41 (+12 rispetto alla settimana precedente, +41,4%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.165 (+41 rispetto alla settimana precedente, +3,6%).Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 7 a Parma (+4 rispetto alla settimana precedente); 1 a Reggio Emilia (-2); 4 a Modena (+2); 15 a Bologna (+5); 6 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (+1) 2 a Rimini (+1) e 1 nel Circondario Imolese (+1 rispetto alla settimana precedente).Nessun ricovero a Piacenza (come la settimana precedente).L’età media dei nuovi positivi è di 52,1 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.902 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 406.282), seguita da Reggio Emilia (2.292 su 228.457) e Modena (2.118 su 301.990); poi Ferrara (1.997 su 145.724), Parma (1.813 su 171.643) e Ravenna (1.659 su 189.077); quindi Piacenza (1.132 su 105.441), Rimini (1.076 su 185.036), Cesena (808 su 111.837) e Forlì (772 su 93.124); infine il Circondario imolese, con 558 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 61.293.Si registrano 58 decessi:5 in provincia di Piacenza9 in provincia di Parma11 in provincia di Reggio Emilia4 in provincia di Modena9 in provincia di Bologna13 in provincia di Ferrara4 in provincia di Forlì-Cesena3 in provincia di RiminiNessun decesso in provincia di Ravenna e nel Circondario Imolese.In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.391.