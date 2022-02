Covid, crollano i nuovi contagi in Emilia Romagna. Ma i morti sono 40

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.057.580 casi di positività, 7.105 in più rispetto a ieri, su un totale di 76.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 20.574 molecolari e 56.315 test antigenici rapidi.Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 9,2%.I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 154 (+5 rispetto a ieri, pari a +3,4%), l’età media è di 62,2 anni.Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.698 (+3 rispetto a ieri, +0,1%, in quanto il dato di 2.701 ricoveri comunicato ieri è stato aggiornato in serata a 2.695, a seguito di un riallineamento dei sistemi informatici), età media 71,6 anni.L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 34,2 anni.La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.838 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 215.602) seguita da Modena (1.114 su 166.545), Parma (1.086 su 85.093); poi Piacenza (536 su 59.456), Ferrara (459 su 68.224), Reggio Emilia (477 su 116.202); quindi Rimini (396 su 105.846), Ravenna (364 su 97.048), Forlì (314 su 50.357), Cesena (302 su 60.191) e infine il Circondario Imolese con 219 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 33.016.Le persone complessivamente guarite sono 50.037 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 713.291.Si registrano 40 decessi:2 in provincia di Piacenza (due uomini, uno di 83 il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Parma e uno di 94 anni)7 in provincia di Parma (tre donne di 67, 82 e 91 anni, quattro uomini di 73, 74, 77 e 86 anni)4 in provincia di Reggio Emilia (tre donne di 86, 93 e 95 anni e un uomo di 92 anni)2 in provincia di Modena (una donna di 89 e un uomo di 59 anni)2 nel Circondario Imolese (una donna di 82 e un uomo di 84 anni)5 in provincia di Ferrara (quattro donne delle quali una di 70, una di 91 e due di 93 anni, un uomo di 91 anni)10 in provincia di Ravenna (cinque donne delle quali una di 72, due di 90, una di 94 e una di 96 anni, cinque uomini di 62, 74 il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Forlì, 78, 86 e 92 anni)7 in provincia di Forlì-Cesena (tre donne di 89, 90 e 95 anni, quattro uomini di 71, 74, 81 e 95 anni)1 in provincia di Rimini (una donna di 76 anni).In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.128.