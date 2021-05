Covid Modena, 51 casi e due morti. Dal 3 maggio 317 studenti positivi

In provincia di Modena, su 51 nuovi positivi, 43 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. Due le persone ricoverate in Reparto, una in Terapia intensiva. I sintomatici sono 43, gli asintomatici 8. Si aggiungono 118 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.826.Su una popolazione in età scolare di quasi 118mila studenti in tutta la provincia, da settembre ad oggi il numero di tamponi molecolari eseguiti tra ragazzi e personale scolastico è pari a 42.739, di cui 37.199 a studenti e 5.540 a insegnanti. Di questi 4.756 sono risultati positivi. Si tratta di 4.133 studenti e 623 operatori scolastici. Facendo riferimento, invece, al periodo dalla recente ripresa delle lezioni in presenza, vale a dire dal 7 aprile al 3 maggio (per tutte le scuole fino alla prima classe della secondaria inferiore, dal 12 aprile e anche gli istituti superiori), i tamponi molecolari eseguiti su ragazzi e personale scolastico sono 2845, di cui 2708 a studenti e 137 a insegnanti. Di questi 357 sono risultati positivi, 317 studenti e 40 operatori scolastici. Nella settimana dal 26 aprile al 3 maggio le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso, sono 28, a un fronte di 180 classi sottoposte a tampone.Si registrano oggi 2 decessi:Uomo di 77 anni di ModenaUomo di 57 anni di MonteseEcco dove si sono verificati i nuovi casi:Campogalliano 1Carpi 4Castelfranco 4Castelnuovo 1Castelvetro 1Finale Emilia 1Fiorano 1Maranello 1Mirandola 2Modena 14Montefiorino 1Nonantola 2Pavullo 1Pievepelago 2San Cesario 1San Felice 1San Prospero 1Sassuolo 5Savignano 2Serramazzoni 1Sestola 1Fuori provincia 3