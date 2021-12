Covid, scuole di nuove a rischio. Galli: 'Prolungare le vacanze'

I bambini sotto i 5 anni che non sono vaccinati contro il Covid 'hanno un maggior rischio di diffondere l'infezione, ma il fatto che in questo periodo non vadano a scuola è già un elemento favorevole. Considererei la possibilità, se le cose vanno veramente male con la variante Omicron, di prolungare le vacanze di Natale per i piccoli non vaccinati'. A parlare in questi termini oggi all'Adnkronos Salute è Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.Quanto alla certificazione verde, 'può valere la pena di riesaminare la durata del Green pass, per una riduzione in prospettiva a 6 mesi. Ma allo stesso tempo è necessario osservare cosa succederà nelle prossime settimane con la variante Omicron. I dati chiariranno molto le idee in proposito, anche sul piano delle misure da prendere.