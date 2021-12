Covid: Usa verso crisi natalizia, in costante aumento casi e ricoveri

E' la variante Delta (sebbene la Omicron preoccupi) che sta portando gli Stati Uniti verso una 'holiday crisis', come è stata definita dagli esperti, visti l'aumento dei contagi e dei ricoveri, in un periodo di feste - da poco è passato il Thanksgiving - eventi con amici e familiari e, piu' in generale, di maggior tempo trascorso al chiuso, viste le temperature. La situazione è particolarmente preoccupante negli Stati del Nord-est.In 12 Stati e nella capitale Washington, la media dei ricoveri giornalieri in una settimana e' aumentata di almeno il 50% rispetto a due settimane prima, secondo i dati del dipartimento della Salute e dei Servizi umani. In alcuni Stati del Midwest e del Nord-est, la crescita del numero di ricoveri sta seguendo l'andamento dello scorso anno.Nell'ultimo giorno, negli Stati Uniti, sono stati registrati circa 117.000 nuovi casi., secondo i dati dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Secondo i dati dei Cdc, per le persone non vaccinate il rischio di morire per il Covid-19 e' di circa 14 volte superiore a quello per le persone vaccinate. Il presidente Joe Biden continua a chiedere ai cittadini di vaccinarsi, ma il suo piano rischia di scontrarsi con la riluttanza di molti; inoltre, l'obbligo vaccinale imposto ai dipendenti delle grandi aziende private e' stato bloccato in tribunale. Anche la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni procede a rilento, nonostante l'alta disponibilita' di dosi: dei 28 milioni di bambini che potrebbero vaccinarsi, solo cinque milioni hanno ricevuto almeno una dose, secondo i dati federali. Secondo i dati dei Cdc, in totale, sono starti registrati quasi 50 milioni di casi di Covid-19 nel Paese e poco meno di 800.000 morti.