Covid, vaccini: più di 4,4 mln over 50 senza neanche una dose

Solo oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non hanno fatto neanche una dose di vaccino anticovid. E' quanto emerge dal report settimanale del governo aggiornato a questa mattina.In base ai dati, ci sono 298.591 over 80 ancora in attesa di prima dose (il 6,56% della platea),mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59.L’incidenza settimanale a livello nazionale evidenzia un forte aumento dei casi diagnosticati e supera la soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. Tutte le Regioni sono classificate a rischio epidemico moderato. L’attuale impatto della malattia COVID-19 sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica.La circolazione della variante delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in Paesi con alta copertura vaccinale.