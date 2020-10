Cup di Pavullo, una positività al covid: operatori in isolamento

Nei giorni scorsi un operatore del Punto unico di assistenza di base Ausl del Distretto di Pavullo (ex Cup/Saub) è risultato positivo al covid, a seguito di un tampone effettuato come contatto stretto di caso in ambito familiare. L’Azienda Usl di Modena ha immediatamente attivato le procedure sanitarie previste e tutto il personale del servizio è stato posto in isolamento domiciliare obbligatorio. La sorveglianza sanitaria proseguirà almeno fino a fine mese, in attesa dei risultati dei tamponi. Stando agli approfondimenti epidemiologici effettuati, il contagio non è avvenuto sul luogo di lavoro, ma in ambito familiare. Per il proseguimento dell’attività del Cup/Saub di Pavullo, l’Ausl sta valutando la possibilità di attivare una fase di smart working per gli operatori e coinvolgere in supporto tutta la rete di interlocutori che solitamente ruota intorno al servizio, tra cui le farmacie che possono svolgere alcune pratiche di assistenza di base.

L’Azienda USL di Modena ricorda che l’accesso al Cup/Saub avveniva soltanto tramite appuntamento e solo per le pratiche di assistenza di base e che il contatto tra gli operatori e gli utenti avviene nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio. Quanto ai cittadini che si sarebbero dovuti recare al servizio nei prossimi giorni, verranno ricontattati per riprogrammare un nuovo appuntamento o definire percorsi alternativi.