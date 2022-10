Modena, domani alla Sacca la camminata per la Pace

Per il grave protrarsi della guerra, delle tensioni sociali ed economiche, un gruppo di cittadini della Sacca ha organizzato per la giornata di domani, domenica 9 ottobre, una camminata per la pace per le vie del quartiere Sacca. Hanno aderito movimenti civici, partiti e associazioni. A darne notizia è il gruppo organizzatore Nella Sacca Notizie.Il programma prevede ritrovo e partenza alle ore 15.30 dalla locale Polisportiva Sacca, in via Alfonso Paltrinieri. Proseguimento attraverso Via Cassiani, Via Anderlini, Via Bertoni, Via Don Monari di fronte alla parrocchia Sacro cuore di Gesù. Seguirà cerimonia religiosa e benedizione al termine cura del parroco Don Francesco.Per informazioni e comunicazioni: nellasaccanotizie@gmail.com



Alla camminata ha comunicato la sua adesione la parlamentare del Movimento 5 stelle Stefania Ascari