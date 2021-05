Draghi domani a Fiorano

Doppia visita, domani, 1 giugno, per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Emilia-Romagna domani. Accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, visiterà alle ore 10.45 il Tecnopolo di Bologna.Alle 12.00 circa sarà poi a Spezzano di Fiorano (Mo), sempre con il presidente Bonaccini. Dopo una breve visita agli impianti industriali di un complesso produttivo del distretto ceramico modenese, sono previsti gli interventi del presidente Draghi, del presidente Bonaccini e del presidente di Confindustria ceramica Savorani.

