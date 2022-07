E' morto a 99 anni l'ex vescovo di Modena Bruno Foresti

Diocesi di Modena in lutto per la scomparsa dell'arcivescovo Bruno Foresti: fu vescovo di Modena-Nonantola alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, per poi diveniere vescovo di Brescia. Bruno Foresti è deceduto oggi a Predore nel bergamasco a 99 anni.Nato il 6 maggio 1923 a Tavernola, venne ordinato sacerdote il 7 aprile 1946. Il 2 aprile 1976 papa Paolo VI lo nominò arcivescovo metropolita di Modena e abate di Nonantola; succedette a Giuseppe Amici dimessosi per raggiunti limiti di età. Resterà a Modena fino al 7 aprile 1983, quando papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Brescia.