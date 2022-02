E' morto il premio Nobel della Medicina Luc Montagnier

Il professor Luc Montagnier, premio Nobel della Medicina 2008, è morto. Dopo ore di assoluto riserbo sul suo decesso, la notizia è stata ufficializzata dal dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori. Montagnier aveva 89 anni, se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli.Il premio Nobel si è spento l'8 ferbbraio all’ospedale americano di Neuilly-sur-Seine. Il comune di Neuilly-sur-Seine ha confermato di aver ricevuto il certificato di morte.Direttore emerito del Centre national de la recherche scientifique e dell'Unità di Oncologia Virale dell'Istituto Pasteur di Parigi, nel 1983 Montagnier assieme a Françoise Barré-Sinoussi ha scoperto il virus HIV.Negli anni successivi ha preso posizioni sempre più distanti dalla scienza ufficiale. Sulla campagna vaccinale Montagnier ha affermato, anche in un recente intervento a Milano (), che 'i vaccini utilizzati per contrastare la diffusione del virus non funzionano e che anzi favorirebbero altre infezioni, che alcune componenti presenti in essi sono tossiche'.