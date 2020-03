Emergenza mai visti, parlamentari e burocrati donino le loro prebende

Nonostante la gravissima crisi sanitaria globale, ora data dalla pandemia (che continuerà anche quando questa finirà, il sistema è al collasso e dopo dovrà far fronte a tutto quello che oggi ha dovuto sospendere) economica e a cascata dell'emergenza sociale di portata incalcolabile, che sarà di gran lunga maggiore della 'grande depressione' del 1929, alcuni nostri politici, dei veri 'cavalli di razza', danno prova con le loro proposte insensate di non essere dei campioni da Gran Prix e neanche degli atleti da salto ostacoli.

I due Matteo, o meglio i due 'cazzari' alla Travaglio, uno propone di riaprire le imprese a Pasqua, senza indicare come, senza un piano dettagliato di riavvio produttivo con altrettanto precise misure di prevenzione anti contagio e diffusione del virus. L'altro propone di stampare moneta come fa la Svizzera e la Gran Bretagna.

Questi due sono qua ora, oppure sono altrove? La Svizzera, paradiso fiscale europeo e non solo, fonda la sua neutralità e sopravvivenza sul contenuto 'celatissimo' delle cassette di sicurezza bancarie.

La Gran Bretagna, ha una ricchezza interna enorme, rappresentata dalla Corona, e la Regina Elisabetta ha un patrimonio personale immenso, uno dei primi al mondo.

Inoltre l'isola inglese è legata da vincoli economici e culturali con il Commonwealth, l'insieme dei paesi che facevano parte dell'Impero Britannico. Quindi un indotto che noi in Italia possiamo soltanto immaginare.

Direi che i due paesi a cui fa riferimento un Matteo, sono in una botte di ferro rispetto alla nostra bella e sofferente nazione.

Questi due campioni di balle spaziali per dirla alla Mel Brooks, ai quali pari merito e per non far torto a nessuno, va aggiunta la Meloni, che giorni fa in Parlamento durante l'informativa del Presidente de Consiglio Conte, ha detto che vuole lavorare, ha chiesto al Presidente della Camera: fateci lavorare! Ha ripetuto più volte: anche noi deputati vogliamo e dobbiamo essere in prima linea come lo sono gli 'eroi' della sanità.

Beh, siccome siamo tutti sulla stessa barca e nessuno in questa tempesta si salverà da solo, andiamo oltre e velocemente alle parole vuote.

I nostri martiri, dai medici, infermieri e operatori sanitari, oss e tutti quelli che a vario titolo contribuiscono con il proprio lavoro a mandare avanti questo servizo vitale, hanno stipendi da fame.

Mille euro lo stipendio mensile degli addetti alle puliizie, quello degli infermieri è di circa 1600 euro.

Cari onorevoli, senatori, consiglieri regionali e europarlamentari, e non possiamo non sollecitare i commessi, i questori delle due camere, e tutti quei burocrati ai posti di comando ministeriali e di enti e partecipate varie e l' elenco di figure da citare sarebbe lunghissimo, fate un gesto concreto e solidale: lasciate nelle casse statali la maggior parte dei vostri stipendi, le vostre donazioni saranno usate per sostenere la montante emergenza sociale, trattenete per le vostre esigenze basiche lo stretto necessario.

E ricordatevi nel farlo degli stipendi miseri che percepiscono tutti i nostri eroi in prima linea nei vari settori di vitale importanza, il loro lavoro è sempre al fronte! Con o senza epidemia, rispetto alle vostre ricche prebende.

Donate con sollecitudine e fatelo al più presto, è un atto dovuto in questo momento così drammatico, e purtroppo, come sempre, per alcuni lo è di più.



F.G.