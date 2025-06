Emilia Romagna, filiali Bper senza condizionatore: malori dei dipendenti

'Dal primo giugno in Bper Banca (il quarto Gruppo bancario a livello nazionale) si susseguono moltissime segnalazioni di temperature superiori ai 30 gradi nelle Filiali e Uffici di tutto il territorio regionale. Precisiamo che in queste settimane sono state sollecitate dagli stessi dipendenti e dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tutte le procedure per l’accensione e la manutenzione degli impianti, in diversi casi da sostituire già dallo scorso anno perché obsoleti'. A denunciare il fatto è Fisac Cgil Emilia Romagna.'Infatti, lo stato degli impianti è particolarmente deficitario in alcune regioni, tra cui la nostra, anche a causa del fatto che alcuni appalti per le manutenzioni sembrano essere stati rinnovati con l’obiettivo di risparmiare soldi, più che di rendere efficiente il servizio. Dopo diversi casi di malori e vista anche la presenza di lavoratori fragili, come Fisac Cgil abbiamo inoltrato una segnalazione alla ASL regionale, con il dettaglio delle filiali in cui i condizionatori sono spenti oppure non funzionanti perché guasti. Nella giornata di ieri 16 Giugno, la situazione non è apparsa sostanzialmente modificata. L’azienda, messa al corrente della segnalazione alla ASL, si è attivata e ha finalmente riunito tutti gli RLS Bper a livello nazionale, riconoscendo che la situazione non è accettabile e garantendo un monitoraggio giornaliero'.'Purtroppo però in molte realtà la situazione non migliorerà a breve, perché gli impianti avrebbero dovuto essere sostituiti ben prima dell’arrivo dei primi caldi. Nel ribadire che le responsabilità di questa incredibile situazione sono imputabili ad una insufficiente programmazione aziendale, richiamiamo i preposti di uffici e filiali a considerare la tutela della salute dei loro dipendenti e clienti, della quale sono personalmente responsabili, come preminente rispetto alle premure commerciali. Auspichiamo almeno una comunicazione aziendale rivolta a tutti i colleghi, con istruzioni precise sulla condotta da tenere. E’ sconcertante che un’azienda che si fregia del titolo di “Top Employer”, e che registra utili stellari, faccia fatica a garantire a lavoratrici lavoratori e ai propri clienti, le normali ed accettabili condizioni ambientali'.