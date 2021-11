Energia, Udicon E-R calcola rincari del 30% e mette in guardia da chi specula

'L'aumento c'è e ci sarà. Il rincaro generalizzato al momento supera il +30%, che si traduce in termini di costo della vita in media per una famiglia di 600 euro all'anno. Non parliamo di piccole somme, quindi. I bonus energetici ci sono da tanti anni ma non bastano, visto che coprono per qualche centinaio di euro'. Avvisa così Udicon Emilia-Romagna, in vista dei rincari energetici di cui si parla da mesi, anche in Emilia-Romagna.'L'aumento dei prezzi di gas e luce- spiega il- ha dinamiche internazionali, perché come paese non siamo autosufficienti dal punto di vista energetico. Il Governo è intervenuto con una prima misura sui 3,5 miliardi di euro, su oneri di sistema e accise, e ora si sta agendo sull'Iva.

Non sono misure sufficienti, visto che il rincaro è costante ed era partito ben prima di inizio ottobre, quando la vicenda è esplosa'. E ricorda ancora Paldino, parlando alla 'Dire': 'Gli aumenti non colpiscono solo i fragili ma da un po' anche il ceto medio, che fino a qualche tempo viveva tranquillamente ed ora invece accusa difficoltà, non solo sui costi energetici ma più in generale sul costo della vita. Ci serve come paese maggiore autonomia, altrimenti i problemi si ripresenteranno. A livello locale c'è poco da fare, avremo comunque un incontro nei prossimi giorni con l'assessore regionale Vincenzo Colla e approfondiremo'.In tutto questo, ricorda Paldino, 'bisogna stare attenti agli speculatori: abbiamo tante segnalazioni da parte dei cittadini su operatori che promettono di bloccare gli aumenti. Bisogna sempre diffidare in questi casi'.