Ex Amcm - Buon Pastore: caos parcheggi, residenti esasperati, e la situazione non può che peggiorare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Siamo d'accordo con la riqualificazione della zona ma pensavamo che con la fine del cantiere e l'apertura del parcheggio interrato, la situazione potesse migliorare. Anche perché il Comune aveva previsto, già all'inizio del cantiere, quasi due anni fa. che al termine dei lavori del parcheggio i residenti avrebbero potuto acquistare spazi con mini abbonamenti per potere parcheggiare anche solo un'auto per unità abitativa, nell'area interrata. Anche solo per palazzi e palazzine nelle immediate vicinanze: per lo più edifici anni '60 con a disposizione strette rimesse e cantine, e con pochi o nessun garage utilizzabile per la sosta. A quanto ci viene riferito (e lo verificheremo dall'amministrazione), il Comune avrebbe confermato la volontà di dotare i residenti di abbonamenti annuali a prezzo calmierato ma spostandone l'avvio non più al termine dei lavori del parcheggio bensi al termine dei lavori delle palazzine. Tradotto, 2025.

'Non ne vediamo il nesso. Il problema c'è ora e va affrontato ora. Anche per anticipare quello che verrà dopo, con la piena attività della palestra, del supermercato coop, al quale verranno riservati parte dei parcheggi interrati, e con la realizzazione delle palazzine di ultima generazione su via Peretti, che pur essendo dotate di garage scaricheranno comunque sulle vie adiacenti, traffico e congestione. in transito e in sosta. Su tutto un paradosso. Se in superficie la situazione è super congestionata, con persone che parcheggiano davvero ovunque, nel parcheggio interrato regna il vuoto e il silenzio. Entriamo, percorrendo la rampa al quale di accesso da via Peretti. Servitù ceduta nei giorni scorsi dal Comune ai privati proprietari dell'area, per 98.000 euro. Sotto, nel parcheggio, si aprono alla vista quasi trecento posti, per due sole auto parcheggiate. E allora cosa frena a parcheggiare lì? Sicuramente la sosta a pagamento. Divisa in due fasce. Diurna e serale notturna. Entrambe a pagamento: 0,50 euro l'ora per la notte e 1,40 euro per il giorno. Verifichiamo: la tariffazione è già attiva. I parcometri sono accesi e funzionanti e la tariffa non solo è oraria ma prevede un minimo di almeno un ora, che significa durante il giorno, 1,40 euro. Anche per 10 minuti di sosta. Un deterrente per i residenti schiacciati tra l'incudine ed il martello. Da un lato l'assenza di posti, dall'altro una grande disponibilità. 'Chiediamo al Comune chiarezza su questo caos e soprattutto di mettere mano ad un problema che c'è, non si può nascondere, e che anzi rischia di peggiorare'



Gi.Ga.