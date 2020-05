Fase 2, ecco le (mille) regole che i parrucchieri devono rispettare

Primo giorno di riapertura anche per i parrucchieri di Modena. Insieme ad, abbiamo toccato con mano le regole per rispettare le norme previste dal Decreto Conte. Gel all'ingresso, guanti, sacchetto dove riporre la borsa e controllo della temperatura dei clienti. A questo punto il cliente, rispettando il percorso di distanziamento, indossa la mantella e si siede per l'acconciatura.Finito il taglio si procede alla sanificazione della poltrona e al recupero capelli elettrico dal pavimento. Forbici, rasoi e strumenti vengono infine disinfettati e sanificati.