Ferrara: scritta 'Ebreo' con freccia su negozio, la condanna del sindaco

Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri dopo che in città è comparsa una scritta 'Ebreo' con la freccia rivolta alla vetrina di un negozio.'Non lasceremo che questo gesto possa gettare discredito sulla città. Ringrazio chi ha prontamente segnalato l'accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente. La miglior risposta all'imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva, per soffocare la follia di chi vorrebbe riportare le nostre terre a situazioni che richiamano periodi bui', afferma Fabbri. Il sindaco esprime mia vicinanza al titolare del negozio e la solidarietà a tutta la comunità Ebraica di Ferrara, 'con cui stiamo lavorando, con grande impegno comune, per promuovere la straordinaria tradizione e cultura ebraica che è patrimonio della nostra città e della nostra storia, in ogni campo'.