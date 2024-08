Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“Siamo tutti per strada, su in collina la scossa si è sentita più forte. Sono andata personalmente a verificare ma anche lì non si riportano danni, anche se ci sono state altre scosse dopo quella forte. Fortunatamente è tutto tranquillo, solo tanta paura”. Lo ha detto la sindaca di Pietrapaola Manuela Labonia ai microfoni di Rainews24. “Mi auguro che non accada più nulla, siamo in attesa che arrivi una squadra della Protezione Civile. Ho avuto massima vicinanza e conforto, ricevendo anche la telefonata del Presidente della Regione. Ci auguriamo che non ci siano eventi peggiori. Pietrapaola è un piccolo comune con molti anziani”.