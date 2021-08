Fuggono all'alt della Polizia, due giovani arrestati per spaccio

Hano 21 e 22 anni, entrambi marocchini, residenti rispettivamente e Magreta e Modena, in regola con i permessi di soggiorno, i due soggetti fermati ieri dalla squadra Volante di Modena durante una attività di contollo che in quel momento si era spostata in via San Faustino. Gli agenti intimano l'alt ad una vettura utilitaria di coloro scuro. A bordo due giovani che alla vista degli agenti decidono di non fermarsi ed accellerare, tentando la fuga subito in retromarcia con una manovra che, siamo di pomeriggio, mette in pericolo altri mezzi. Il conducente commette un errore e imbocca una strada chiusa. I due sono in trappola. Estremo tentativo di fuggire alla morsa della Volante, provare la fuga a piedi, bloccata sul nascere. Nel tentativo di fuga uno di loro getta un involucro di cellophane con all’interno 16 grammi di cocaina, successivamente recuperato e sequestrato.Dopo avere bloccato i due giovani è scattata la perquisizione all'interno del veicolo dove sono stati, nel vano portaoggetti, 6 panetti di Hashish del peso di oltre 500 grammi circa 6300 in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, sequestrati.Il conducente è risultato avere precedenti di polizia e una condanna per il reato di detenzione ai fini di spaccio, poiché arrestato con 253 grammi di cocaina nel 2020. Incensurato il passeggero. Entrambi sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Trattenuti su disposizione del P.M Dott. Giuseppe Amara presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.