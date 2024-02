'Gli anti-abortisti riprendono il presidio al Policlinico, si riaccende lo scontro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Persone che prendono parte attiva, con un presidio statico, all'iniziativa lanciata in Italia dal Movimento Pro Vita e che prevede, appunto, 40 giorni di presidio all'ingresso del Policlinico con cartelli contro il ricorso all'aborto



'Ormai ci siamo abituate e abituati all’idea che l’Italia sia fanalino di coda in Europa su molti temi che impattano la vita di cittadine e cittadini. I diritti e le libertà, purtroppo, non fanno eccezione: troppo spesso nel nostro Paese leggi inique o, peggio ancora, mancanti provocano discriminazioni quotidiane o negano condizioni di vita degne a milioni di persone' - commenta Silvia Panini, attivista per Volt Modena. 'C’è però un tema in particolare che, nonostante la chiara legislazione, viene piegato a volontà ideologiche e politiche: la libertà di scelta sul proprio corpo quando si parla di Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) o di aborto in Italia.



Le manifestazioni di fronte all’ospedale di Modena mostrano chiaramente come questo tema sia ideologizzato. Nonostante si nascondano dietro ad un’altra libertà, quella di espressione, questi movimenti di fatto stanno limitando la libertà di qualsiasi persona voglia accedere al percorso di interruzione di gravidanza' - aggiunge.



Interviene poi Silvia Missio, Unione Popolare Modena: 'Ribadiamo alle istituzioni cittadine, in particolare al Sindaco, al consiglio comunale e al prefetto, che concedendo spazio a tali manifestazioni, lungi dal farsi promotori della 'procreazione cosciente e responsabile, dei metodi anticoncezionali, del decorso della gravidanza, del parto e dell'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica' della persona gestante, come esorta la legge 194/1978, concedono invece terreno a movimenti dichiaratamente contro l'autodeterminazione delle persone, quando si tratta di: diritto all'aborto, eutanasia, diritti LGBTQ+. Insieme alla società civile vogliamo lanciare una contro-manifestazione e dimostrare che la città di Modena non è d’accordo con queste dimostrazioni. Condanniamo questa iniziativa, come le precedenti, ed esortiamo a nostra volta l'amministrazione comunale a riconoscere che la dissuasione intimidatoria praticata davanti all’ospedale non è né prevenzione né espressione di libertà di pensiero o culto: è violenza di stampo patriarcale'.



Nella foto, immagine del presidio la scorsa estate