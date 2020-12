Il 2020 in 12 mesi di video-notizie: marzo

Siamo nel mese della prima chiusura per Covid, aumentano i ricoveri in terapia intensiva negli ospedali modenesi, Policlinico e civile di Baggiovara, ed i decessi. Al Policlinico arriva, applaudita dalla dirigenza sanitaria, una delegazione di medici cinesi dal cuore del contagio per regalare dispositivi e confrontarsi sulla gestione del contagio. I ristoratori del Consorzio Modena a Tavola capitanati da Massimo Bottura invitano ad adottare misure di precauzione ma a frequentare comunque, nel fine settimana, ristoranti e agriturismi. Per aiutare un intero sistema. Prime critiche sul decreti del governo giudicati poco chiari ed ambigui anche dal Presidente della Regione. Ma la realtà modenese non viene scossa solo dal Coronavirus bensì anche la devastante rivolta dei detenuti all'interno del carcere che porterà alla distruzione del carcere, alla chiusura ma soprattutto alla morte, in circostanze per molti aspetti ancora misteriose, di nove detenuti